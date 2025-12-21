Лукашенко раскритиковал пересмотр базовых договоренностей в ЕАЭС

«

"Уважаемые коллеги, при всех наших достижениях сохраняются и проблемы. Мы пересматриваем базовые договоренности 2014 года, зафиксированные в договоре о союзе, переносим сроки формирования общих энергетических рынков, лекарственных средств и медицинских изделий. Констатируем неготовность всех стран присоединиться к единому финансовому рынку. К имевшимся проблемам по беспрепятственному перемещению товаров по взаимной торговле, добавляем новые", - заявил белорусский лидер, выступая в воскресенье на заседании высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге.