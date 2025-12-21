https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063665362.html
Лукашенко заявил о важности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами
Лукашенко заявил о важности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко заявил о важности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами
Странам ЕАЭС важно выработать подходы к торгово-экономическому сотрудничеству с третьими странами на пять лет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.12.2025
