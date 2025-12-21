Рейтинг@Mail.ru
16:44 21.12.2025
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил проведенную президентом России Владимиром Путиным прямую линию, заявив, что это знаковое и смелое... РИА Новости, 21.12.2025
санкт-петербург
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
санкт-петербург, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Санкт-Петербург, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил проведенную президентом России Владимиром Путиным прямую линию, заявив, что это знаковое и смелое мероприятие.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Путин отметил теплоту, с которой Лукашенко говорит о России
Вчера, 16:35
"Поздравляю вас с этим мероприятием. Это знаковое мероприятие, особенно сейчас. И я как президент должен сказать – это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что не обходили никакие острые вопросы", - сказал Лукашенко в воскресенье в Санкт-Петербурге во время встречи с Путиным.
При этом он отметил, что были "вычленены" общие вопросы, над которыми надо работать.
Лукашенко добавил, что перед встречей в Санкт-Петербурге он также провел крупное мероприятие - заседание Всебелорусского народного собрания.
В этой связи он отметил, что можно было бы подумать, будто президенты закончили с основными мероприятиями в текущем году и им уже можно как-то расслабиться.
"Ничего подобного, жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе", - подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
Вчера, 16:33
 
