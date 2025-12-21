https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063662317.html
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил проведенную президентом России Владимиром Путиным прямую линию, заявив, что это знаковое и смелое... РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил проведенную президентом России Владимиром Путиным прямую линию, заявив, что это знаковое и смелое мероприятие.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным
" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Поздравляю вас с этим мероприятием. Это знаковое мероприятие, особенно сейчас. И я как президент должен сказать – это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что не обходили никакие острые вопросы", - сказал Лукашенко
в воскресенье в Санкт-Петербурге
во время встречи с Путиным.
При этом он отметил, что были "вычленены" общие вопросы, над которыми надо работать.
Лукашенко добавил, что перед встречей в Санкт-Петербурге он также провел крупное мероприятие - заседание Всебелорусского народного собрания.
В этой связи он отметил, что можно было бы подумать, будто президенты закончили с основными мероприятиями в текущем году и им уже можно как-то расслабиться.
"Ничего подобного, жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе", - подчеркнул белорусский лидер.