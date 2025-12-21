Лукашенко высоко оценил проведенную Путиным прямую линию

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко высоко оценил проведенную президентом России Владимиром Путиным прямую линию, заявив, что это знаковое и смелое мероприятие.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным " состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

"Поздравляю вас с этим мероприятием. Это знаковое мероприятие, особенно сейчас. И я как президент должен сказать – это смелое мероприятие в нынешней ситуации. Хорошо, что не обходили никакие острые вопросы", - сказал Лукашенко в воскресенье в Санкт-Петербурге во время встречи с Путиным.

При этом он отметил, что были "вычленены" общие вопросы, над которыми надо работать.

Лукашенко добавил, что перед встречей в Санкт-Петербурге он также провел крупное мероприятие - заседание Всебелорусского народного собрания.

В этой связи он отметил, что можно было бы подумать, будто президенты закончили с основными мероприятиями в текущем году и им уже можно как-то расслабиться.