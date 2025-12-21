Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве - РИА Новости, 21.12.2025
16:31 21.12.2025 (обновлено: 16:34 21.12.2025)
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва взяли на себя роль локомотива интеграционных процессов на постсоветском пространстве. РИА Новости, 21.12.2025
в мире, белоруссия, минск, москва, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Белоруссия, Минск, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко расказал о роли Москвы и Минска на постсоветском пространстве

Лукашенко назвал Москву и Минск локомотивом интеграции на пространстве экс-СССР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва взяли на себя роль локомотива интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
"Мы взяли с вами такой тренд – локомотив интеграционных процессов на постсоветском пространстве… Никому (другим странам - ред.) ничего мы не навязываем: хотите - учитывайте в своей внутренней политике, не хотите - не берите (в пример опыт белорусско-российской интеграции – ред.)", - сказал Лукашенко в воскресенье в Санкт-Петербурге во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
В то же время он подчеркнул, что белорусско-российская интеграция – "хороший пример, если кто-то настроен на совместную работу, на интеграцию".
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая, 05:36
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая, 05:36
 
