Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
16:14 21.12.2025 (обновлено: 16:31 21.12.2025)
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.12.2025
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия и Белоруссия... РИА Новости, 21.12.2025
россия
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
владимир путин
россия
белоруссия
санкт-петербург
россия, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко, владимир путин
Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко

Лукашенко на встрече с Путиным заявил, что страны реализуют все договоренности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, начиная от оборонки до экономики, вопросов нет.
"Мы реализовываем все договоренности. Начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", - заявил Лукашенко.
Путин в воскресенье и понедельник работает в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В российско-белорусских отношениях почти нет острых вопросов, заявил Путин
РоссияБелоруссияСанкт-ПетербургАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
