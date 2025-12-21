https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063656083.html
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия и Белоруссия... РИА Новости, 21.12.2025
Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко
