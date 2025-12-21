Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, заявил Лукашенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в воскресенье в Санкт-Петербурге, заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности, начиная от оборонки до экономики, вопросов нет.