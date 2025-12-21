Рейтинг@Mail.ru
Куба солидарна с Венесуэлой перед угрозой США и осуждает захват танкеров
19:52 21.12.2025
Куба солидарна с Венесуэлой перед угрозой США и осуждает захват танкеров
Куба солидарна с Венесуэлой перед угрозой США и осуждает захват танкеров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Куба подтверждает солидарность с Венесуэлой, решительно осуждает акты морского разбоя со стороны правительства США, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Мы подтверждаем нашу солидарность с братской Республикой Венесуэла и наше решительное осуждение акта морского разбоя и терроризма со стороны правительства США, которому подверглось судно у берегов Венесуэлы", - заявил президент Кубы в видеообращении, показанном в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, который проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
