Рейтинг@Mail.ru
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 21.12.2025 (обновлено: 20:12 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/kuba-2063688226.html
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе - РИА Новости, 21.12.2025
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе и предупредила мировое сообщество об опасности, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:47:00+03:00
2025-12-21T20:12:00+03:00
в мире
куба
санкт-петербург
мигель диас-канель бермудес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_0:92:3142:1859_1920x0_80_0_0_d0adb58802b909cecd4d0e2c912ce41a.jpg
https://ria.ru/20251221/tanker-2063674716.html
куба
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e657c39627113fdb65ff8b76a92fbca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, санкт-петербург, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Санкт-Петербург, Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе

Президент Кубы Бермудес: Куба решительно осуждает эскалацию в Карибском регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе и предупредила мировое сообщество об опасности, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
"Куба решительно осудила и предупредила мировое сообщество об опасной и угрожающей военной эскалации в Карибском регионе", - заявил президент Кубы в видеообращении, показанном в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
Морской порт у побережья Ла-Гуайры, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
США перехватили третий нефтяной танкер у Венесуэлы, сообщили СМИ
Вчера, 18:06
 
В миреКубаСанкт-ПетербургМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала