https://ria.ru/20251221/kuba-2063688226.html
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе - РИА Новости, 21.12.2025
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе и предупредила мировое сообщество об опасности, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:47:00+03:00
2025-12-21T19:47:00+03:00
2025-12-21T20:12:00+03:00
в мире
куба
санкт-петербург
мигель диас-канель бермудес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_0:92:3142:1859_1920x0_80_0_0_d0adb58802b909cecd4d0e2c912ce41a.jpg
https://ria.ru/20251221/tanker-2063674716.html
куба
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e657c39627113fdb65ff8b76a92fbca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, куба, санкт-петербург, мигель диас-канель бермудес
В мире, Куба, Санкт-Петербург, Мигель Диас-Канель Бермудес
Куба решительно осудила эскалацию в Карибском регионе
Президент Кубы Бермудес: Куба решительно осуждает эскалацию в Карибском регионе