Министр просвещения дал совет, чем заняться школьникам на зимних каникулах - РИА Новости, 21.12.2025
05:24 21.12.2025
Министр просвещения дал совет, чем заняться школьникам на зимних каникулах
Министр просвещения дал совет, чем заняться школьникам на зимних каникулах
Министр просвещения России Сергей Кравцов посоветовал школьникам во время зимних каникул заняться чтением книг. РИА Новости, 21.12.2025
сергей кравцов
общество, россия, сергей кравцов
Общество, Россия, Сергей Кравцов
Министр просвещения дал совет, чем заняться школьникам на зимних каникулах

РИА Новости: Кравцов посоветовал школьникам на каникулах читать книги

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов посоветовал школьникам во время зимних каникул заняться чтением книг.
"Прочитать книги", - сказал РИА Новости Кравцов на просьбу дать школьникам совет, чем заняться на каникулах.
Глава ведомства отметил, что на каникулы детям стоит задавать ту литературу, которую рекомендуется прочесть.
ОбществоРоссияСергей Кравцов
 
 
