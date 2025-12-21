МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Крах плана по конфискации российских активов стал глубоко унизительной сменой курса для Еврокомиссии и ее главы Урсулы фон дер Ляйен, пишет The European Conservative.
"Фиаско последнего заседания Совета стало кульминацией давней и устойчивой тенденции: Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами", — говорится в публикации.
Отмечается, что стиль руководства фон дер Ляйен, который, по мнению автора материала, можно охарактеризовать как высокомерный, показной, нетерпимый к несогласию и неуклюжий, плохо совместим с политикой Европейского союза, который, как бы это ни раздражало Брюссель, по-прежнему живет, руководствуясь договорами, принципом единогласия и национальными бюджетами.
По данным TEC, самым показательным моментом саммита стал вопрос, адресованный главе Еврокомиссии.
"Фон дер Ляйен напрямую спросили, стал ли крах плана по выдаче репарационного кредита политическим поражением, сломленная фон дер Ляйен пробормотала обескураженное "это хорошо" и ушла", — резюмировал автор.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.