КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина - РИА Новости, 21.12.2025
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина
Представители КПРФ в день 146-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина возложили цветы к его могиле у кремлевской стены и Мавзолею Владимира Ленина, передает... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:00:00+03:00
2025-12-21T13:00:00+03:00
2025-12-21T13:09:00+03:00
кпрф
госдума рф
московская консерватория имени п. и. чайковского
кпрф, госдума рф, московская консерватория имени п. и. чайковского
КПРФ, Госдума РФ, Московская консерватория имени П. И. Чайковского
