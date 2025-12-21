Рейтинг@Mail.ru
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина
13:00 21.12.2025 (обновлено: 13:09 21.12.2025)
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина
кпрф, госдума рф, московская консерватория имени п. и. чайковского
КПРФ, Госдума РФ, Московская консерватория имени П. И. Чайковского
КПРФ возложила цветы к могиле Сталина и Мавзолею Ленина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСторонники партии КПРФ на церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены в 146-ю годовщину со дня его рождения. 21 декабря 2025
Сторонники партии КПРФ на церемонии возложения цветов к могиле Иосифа Сталина у Кремлевской стены в 146-ю годовщину со дня его рождения. 21 декабря 2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Представители КПРФ в день 146-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина возложили цветы к его могиле у кремлевской стены и Мавзолею Владимира Ленина, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, представители центрального комитета КПРФ, общероссийского штаба протестов, МГК и МК КПРФ, Ленинского комсомола и общественных организаций левого народно-патриотического движения.
