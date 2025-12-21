Рейтинг@Mail.ru
Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/kair-2063708843.html
Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера
Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера - РИА Новости, 21.12.2025
Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера
Министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка показала, что РФ воспринимает отношения с Африканским континентом с позиции равного, сказал РИА... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:06:00+03:00
2025-12-21T22:06:00+03:00
в мире
россия
африка
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063514101_0:157:3270:1996_1920x0_80_0_0_7b28c75fcd632361bb5e3bf78dfa54f6.jpg
https://ria.ru/20251220/lavrov-2063558732.html
https://ria.ru/20251220/lidery-2063508660.html
россия
африка
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063514101_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_83916275e17a3553e94d9905ce928097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, африка, каир (город), сергей лавров
В мире, Россия, Африка, Каир (город), Сергей Лавров
Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера

Глава МИД Замбии: РФ показала в Каире восприятие Африки как равного партнера

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка показала, что РФ воспринимает отношения с Африканским континентом с позиции равного, сказал РИА Новости на полях мероприятия глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе.
"Что касается России и Африки, эта конференция ясно показала, что Россия смотрит (на партнерство - ред.) с перспективы равных отношений. Это очень важно", - сказал он агентству.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров обсудил в Каире вопросы финансов и логистики со странами Африки
20 декабря, 19:42
По его словам, страны не должны выстраивать неравные отношения, необходимо применять более равноценный подход к взаимодействию, партнерству и стратегическим отношения между странами.
"Равенство и подлинное партнерство - это то, к чему мы стремимся как континент", - добавил он.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Лавров рассказал, чего ждут Россия и страны Африки от встречи в Каире
20 декабря, 13:58
 
В миреРоссияАфрикаКаир (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала