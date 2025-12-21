Россия показала в Каире, что воспринимает Африку как равного партнера

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Министерская конференция Форума партнерства Россия-Африка показала, что РФ воспринимает отношения с Африканским континентом с позиции равного, сказал РИА Новости на полях мероприятия глава МИД Замбии Муламбо Хаимбе.

"Что касается России Африки , эта конференция ясно показала, что Россия смотрит (на партнерство - ред.) с перспективы равных отношений. Это очень важно", - сказал он агентству.

По его словам, страны не должны выстраивать неравные отношения, необходимо применять более равноценный подход к взаимодействию, партнерству и стратегическим отношения между странами.

"Равенство и подлинное партнерство - это то, к чему мы стремимся как континент", - добавил он.

Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире . Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров