КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации
07:40 21.12.2025 (обновлено: 14:14 21.12.2025)
КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации
КНДР обвинила Японию в использовании ситуации на Украине для милитаризации

СЕУЛ, 21 дек — РИА Новости. Япония воспользовалась украинским кризисом для продвижения курса на милитаризацию и поиска путей к обладанию ядерным оружием. Об этом говорится в заявлении для прессы директора Института японских исследований МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
В заявлении говорится, что нынешнее правительство Японии предпринимает более опасные военные шаги, чем предыдущие кабинеты, последовательно корректируя политику безопасности в сторону превращения страны в военную державу. В Пхеньяне указывают на наращивание потенциала превентивного удара, смягчение ограничений на экспорт вооружений и пересмотр "трех неядерных принципов", расценивая это как признак наличия замысла ядерного вооружения.
Отдельно в заявлении отмечается, что подобные шаги сопровождаются публичными высказываниями высокопоставленных японских чиновников о допустимости обладания ядерным оружием, что, по оценке КНДР, свидетельствует о глубоко укоренившейся линии в политических кругах Японии и противоречит как ее конституции, так и международному праву.
"Как всем известно, Япония, пользуясь ситуацией на Украине, выдвинула "теорию о совместном использовании ядерного оружия", нацеленную на размещение ядерного оружия США в своей стране и его совместное использование, и пыталась совать нос в "AUKUS" – ядерный альянс англосаксов. Таким образом, она настойчиво искала возможность и путь для обладания ядерным оружием", - пишет чиновник.
Он называет Японию "государством-военным преступником" и утверждает, что ее публичные заявления о безъядерном мире сочетаются с закулисными попытками получить доступ к ядерному оружию, что, по оценке КНДР, представляет угрозу региональной и глобальной безопасности.
Ранее японская газета "Майнити симбун" 15 ноября со ссылкой на источники в правительстве и правящей коалиции сообщила, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити приступила к рассмотрению вопроса о начале внутрипартийной дискуссии по пересмотру трех неядерных принципов в связи с намеченным обновлением документов по национальной безопасности. В конце ноября официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что подобные действия японского правительства провоцируют рост напряженности в АТР (Азиатско-Тихоокеанском регионе).
Япония после Второй мировой войны приняла на себя ограничивающий набор правил, сформулированных премьером Эйсаку Сато и одобренных парламентом в 1971 году. По этим правилам, Япония отказывается производить ядерное оружие, хранить ядерное оружие на своей территории, а также импортировать ядерное оружие в страну. Это часть японской национальной идеологии после атомных бомбардировок американцами Хиросимы и Нагасаки.
В декабре 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегия обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегия национальной обороны", обозначающая цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности" - он определяет общие расходы на оборону и масштаб вооружений.
В трех документах обозначено повышение оборонных расходов Японии к 2027 году до уровня 2% ВВП от уровня 2022 года. Это составляло примерно 11 триллионов иен (по курсу 2022 года - 81 миллиард долларов, по текущему курсу 71,9 миллиарда долларов). До сих пор военные расходы составляли примерно 1,24% ВВП. Общий объем оборонного бюджета за пять лет с 2023 по 2027 год, согласно планам, должен достигнуть 43 триллионов иен (281 миллиард долларов по текущему курсу).
В "Стратегии обеспечения национальной безопасности" и "Стратегии национальной обороны" прописано обладание "возможностями ответного удара", то есть поражение баз противника. До сих пор эти возможности подразумевались в праве Японии на самооборону, но не прописывались. Это изменение является существенным поворотом в оборонной политике Японии.
