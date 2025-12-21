Скоро ИИ-помощник будет почти у каждого человека, считает эксперт

ДОХА, 21 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Почти каждый человек скоро будет иметь собственного помощника с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет ему стать умнее, поделился с РИА Новости видением развития ИИ глава американской компании по оказанию услуг в сфере ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управление ИИ и моделью риска" Джеймс Сейлз. Он принял участие в международном саммите по искусственному интеллекту в Катаре.

Как ожидает Сейлз, искусственный интеллект также все больше будет задействован в создании фильмов и цифровых актеров, поскольку это намного дешевле для кинокомпаний и кинопродюсеров, но сами зрители от этого могут проиграть. "Возможно, через несколько лет я буду сидеть в кино и думать не об игре актеров, а сколько они написали кодов, чтобы создать этот фильм или о том, что случится, если актер или актриса вдруг начнут кусаться, потому что ИИ исказил задачу, или вообще перестанут двигаться, так как отключился источник питания", - предположил он.