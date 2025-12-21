Рейтинг@Mail.ru
Скоро ИИ-помощник будет почти у каждого человека, считает эксперт
14:45 21.12.2025 (обновлено: 16:32 21.12.2025)
Скоро ИИ-помощник будет почти у каждого человека, считает эксперт
общество
катар, оон, google, microsoft corporation, общество
Катар, ООН, Google, Microsoft Corporation, Общество
Сейлз: ИИ-помощник скоро станет частью жизни многих людей

ДОХА, 21 дек - РИА Новости, Юлия Троицкая. Почти каждый человек скоро будет иметь собственного помощника с искусственным интеллектом (ИИ), который поможет ему стать умнее, поделился с РИА Новости видением развития ИИ глава американской компании по оказанию услуг в сфере ИИ I3Mation, автор книги "Принципы управление ИИ и моделью риска" Джеймс Сейлз. Он принял участие в международном саммите по искусственному интеллекту в Катаре.
"Я думаю, прорывом ИИ для обычных людей в скором времени станет возможность для каждого человека иметь собственного помощника с искусственным интеллектом. К примеру, чат-боты уже используются для получения знаний, если мы делаем какое-то исследование, проверку информации, это позволяет нам стать умнее", - заметил Сейлз. При этом он высказал опасение, что до конца неизвестно, с чем экспериментируют компании, создающие ИИ-технологии, поэтому до начала использования их продукции на рынке, по мнению главы компании, ее проверка должна проходить на глобальном уровне, возможно, в рамках ООН.
Эксперт заявил о необходимости закона для контроля за ИИ
Вчера, 14:39
Вчера, 14:39
Как ожидает Сейлз, искусственный интеллект также все больше будет задействован в создании фильмов и цифровых актеров, поскольку это намного дешевле для кинокомпаний и кинопродюсеров, но сами зрители от этого могут проиграть. "Возможно, через несколько лет я буду сидеть в кино и думать не об игре актеров, а сколько они написали кодов, чтобы создать этот фильм или о том, что случится, если актер или актриса вдруг начнут кусаться, потому что ИИ исказил задачу, или вообще перестанут двигаться, так как отключился источник питания", - предположил он.
Высокая прибыль, по мнению Сейлза, ожидает и компании, которые создают продвинутые системы искусственного интеллекта, большие языковые модели для ИИ-агентов, как OpenAI, Google Cloud, Microsoft AI, Google Gemini, поскольку с течением времени люди все больше будут адаптироваться к этим технологиям.
"Выручка, которую ты можешь получать от больших языковых моделей, огромна. Рентабельность большинства из этих компаний составляет 40-45%, в том числе IBM. Они привносят жизнь в эти системы, заставляют их говорить, берут информацию и вдыхают в нее жизнь", - заметил глава компании.
Кроме того, считает он, в связи с развитием ИИ будут востребованы консалтинговые компании по внедрению искусственного интеллекта с учетом все большего числа клиентов, которые хотят понять, как применять ИИ в своем бизнесе.
Япония запустит проект по созданию национального ИИ
Вчера, 06:44
Вчера, 06:44
 
КатарООНGoogleMicrosoft CorporationОбщество
 
 
