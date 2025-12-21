https://ria.ru/20251221/gololeditsa-2063669540.html
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.12.2025
санкт-петербург
происшествия
Новости
