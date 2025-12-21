Рейтинг@Mail.ru
17:25 21.12.2025
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.12.2025
В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за гололедицы

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за гололедицы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГололед
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Гололед. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за гололедицы, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 09 часов 22 декабря до 12 часов 23 декабря объявлен "желтый" уровень погодной опасности. В этот период в городе ожидается гололедица", - говорится в сообщении.
Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам.
Девушка в районе международного делового центра Москва-Сити на Пресненской набережной - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Москвичам рассказали о погоде в январе
