Рейтинг@Mail.ru
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/gerich-2063693413.html
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич - РИА Новости, 21.12.2025
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич
Старейший русский скаут мир Лидия Герич скончалась в Вашингтоне в возрасте 105 лет, сообщил РИА Новости ее сын Юрий Герич. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:16:00+03:00
2025-12-21T20:16:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003722771_0:67:1200:742_1920x0_80_0_0_728506923ae08d0a334b650ec1486928.jpg
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003722771_62:0:1139:808_1920x0_80_0_0_797b42a1419ebdfbffc912eeaab2ab7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич

РИА Новости: старейший русский скаут мира Лидия Герич умерла в возрасте 105 лет

© Фото : Православие.RuЛидия Герич в скаутском лагере дружины "Путивль"
Лидия Герич в скаутском лагере дружины Путивль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Православие.Ru
Лидия Герич в скаутском лагере дружины "Путивль". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Старейший русский скаут мир Лидия Герич скончалась в Вашингтоне в возрасте 105 лет, сообщил РИА Новости ее сын Юрий Герич.
"Мама отошла ко Господу 20 декабря в окружении семьи и друзей", - сказал Юрий Герич.
Первая панихида по Лидии Герич была отслужена в воскресенье в русском православном Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне, прихожанкой которого она была более 60 лет и где в 1960-е годы создала скаутскую дружину "Путивль", являющуюся теперь второй по численности в организации русских скаутов в США.
Похоронят ее со скаутскими почестями, включая почетный караул и знамена чести, на русском участке кладбища в Вашингтоне.
Лидия Герич родилась в 1920 году на территории нынешней Белоруссии, где ее отец в составе Белой армии воевал против большевиков. Вскоре семья вернулась домой в Латвию, где Лидия вступила в дружину русских скаутов в 1934 году.
Во время Великой Отечественной войны Геричи были вынуждены бежать на Запад, после чего обосновались в США. В Вашингтоне Лидия Петровна основала скаутскую дружину "Путивль", активными членами которой сейчас являются около 50 детей и руководителей.
"Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, — значит сказать очень мало. Такая долгая жизнь выпадает на долю немногих", - отметил Юрий Герич.
Организация Российских юных разведчиков за границей (ОРЮР-З), является частью скаутского движения и ведет свое начало от отряда юных разведчиков, основанного 30 апреля 1909 года в Павловском парке близ Санкт-Петербурга Олегом Пантюховым по инициативе императора Николая II. Ее главной целью является воспитание российской молодежи, живущей за рубежом, в духе православия и русской культуры.
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала