Умерла старейший русский скаут мира Лидия Герич

ВАШИНГТОН, 21 дек – РИА Новости. Старейший русский скаут мир Лидия Герич скончалась в Вашингтоне в возрасте 105 лет, сообщил РИА Новости ее сын Юрий Герич.

"Мама отошла ко Господу 20 декабря в окружении семьи и друзей", - сказал Юрий Герич.

Первая панихида по Лидии Герич была отслужена в воскресенье в русском православном Свято-Иоанно-Предтеченском соборе в Вашингтоне , прихожанкой которого она была более 60 лет и где в 1960-е годы создала скаутскую дружину "Путивль", являющуюся теперь второй по численности в организации русских скаутов в США

Похоронят ее со скаутскими почестями, включая почетный караул и знамена чести, на русском участке кладбища в Вашингтоне.

Лидия Герич родилась в 1920 году на территории нынешней Белоруссии , где ее отец в составе Белой армии воевал против большевиков. Вскоре семья вернулась домой в Латвию , где Лидия вступила в дружину русских скаутов в 1934 году.

Во время Великой Отечественной войны Геричи были вынуждены бежать на Запад, после чего обосновались в США. В Вашингтоне Лидия Петровна основала скаутскую дружину "Путивль", активными членами которой сейчас являются около 50 детей и руководителей.

"Сказать, что мама прожила жизнь, полную чести и веры, — значит сказать очень мало. Такая долгая жизнь выпадает на долю немногих", - отметил Юрий Герич.