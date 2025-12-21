ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу.
"Они разжигают страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и подорвать усилия президента (президента США Дональда - ред.) Трампа по достижению мира, и делают это в данном конкретном случае с целью втянуть вооружённые силы США в прямой конфликт с Россией, чего, в конечном счёте, и хотят ЕС и НАТО", - сказала Габбард в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Глава нацразведки отметила, что переговоры о мирном урегулировании на Украине идут прямо сейчас.
"В течение этих месяцев я видела как каждый раз, когда достигается прогресс и появляется всё больше надежды на мир, милитаристы из глубинного государства активизируются и делают всё возможное, чтобы этому помешать", - добавила Габбард.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.