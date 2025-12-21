Рейтинг@Mail.ru
Габбард рассказала, кто хочет втянуть США в конфликт с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/gabbard-2063590977.html
Габбард рассказала, кто хочет втянуть США в конфликт с Россией
Габбард рассказала, кто хочет втянуть США в конфликт с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
Габбард рассказала, кто хочет втянуть США в конфликт с Россией
Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:12:00+03:00
2025-12-21T04:12:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
тулси габбард
владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609712_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_1ce61b936d488e2dda7ac04b50ef7a97.jpg
https://ria.ru/20251210/rubio-2061211653.html
https://ria.ru/20251221/luna-2063590393.html
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063587920.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031609712_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b807cd820897499ed8efe93ea8e12c76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, тулси габбард, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, нато
В мире, Россия, США, Киев, Тулси Габбард, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, НАТО
Габбард рассказала, кто хочет втянуть США в конфликт с Россией

Габбард: глубинное государство пытается втянуть США в конфликт с Россией

© AP Photo / Alex BrandonТулси Габбард
Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Тулси Габбард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу.
"Они разжигают страх и истерию, чтобы оправдать продолжение войны и подорвать усилия президента (президента США Дональда - ред.) Трампа по достижению мира, и делают это в данном конкретном случае с целью втянуть вооружённые силы США в прямой конфликт с Россией, чего, в конечном счёте, и хотят ЕС и НАТО", - сказала Габбард в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
Глава нацразведки отметила, что переговоры о мирном урегулировании на Украине идут прямо сейчас.
«
"В течение этих месяцев я видела как каждый раз, когда достигается прогресс и появляется всё больше надежды на мир, милитаристы из глубинного государства активизируются и делают всё возможное, чтобы этому помешать", - добавила Габбард.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине
03:55
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Глава РФПИ поблагодарил Габбард за разоблачение "глубинного государства"
03:03
 
В миреРоссияСШАКиевТулси ГаббардВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала