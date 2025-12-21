Рейтинг@Mail.ru
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
16:46 21.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо восхитился заявлениями директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное... РИА Новости, 21.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине

Филиппо одобрил слова Габбард о желании ЕС подорвать украинский мирный процесс

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо восхитился заявлениями директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится препятствовать мирному процессу вокруг Украины.
Ранее Габбард заявила в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу, "чего, в конечном счёте, и хотят ЕС и НАТО".
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Французский политик назвал выход из ЕС способом спасти сельское хозяйство
20 декабря, 12:37
"Она объясняет суть дела, и это потрясающе! Габбард подробно объясняет, как "глубинное государство" систематически вмешивается, чтобы саботировать (процесс по достижению – ред.) мира, когда он идет вперед! (Она – ред.) напрямую обвиняет ЕС! Важное выступление!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Будут повержены": выступление Путина вызвало бурную реакцию во Франции
20 декабря, 11:28
 
