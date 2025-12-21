ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо восхитился заявлениями директора национальной разведки США Тулси Габбард о том, что "глубинное государство" стремится препятствовать мирному процессу вокруг Украины.
"Она объясняет суть дела, и это потрясающе! Габбард подробно объясняет, как "глубинное государство" систематически вмешивается, чтобы саботировать (процесс по достижению – ред.) мира, когда он идет вперед! (Она – ред.) напрямую обвиняет ЕС! Важное выступление!" – написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.