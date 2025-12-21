https://ria.ru/20251221/frantsiya-2063654439.html
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 21.12.2025
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:04:00+03:00
2025-12-21T16:04:00+03:00
2025-12-21T17:01:00+03:00
в мире
париж
аяччо
лион
air france
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063666103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_77df786c6ff8d367ac8cafab2880cd01.jpg
https://ria.ru/20251219/chp-2063363832.html
париж
аяччо
лион
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063666103_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_ccd7796df4bb48b69222be3dd4c6cb14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, аяччо, лион, air france
В мире, Париж, Аяччо, Лион, Air France
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Рейс из Парижа на Корсику экстренно сел в Лионе из-за неисправности