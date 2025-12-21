Рейтинг@Mail.ru
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 21.12.2025
16:04 21.12.2025 (обновлено: 17:01 21.12.2025)
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку - РИА Новости, 21.12.2025
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:04:00+03:00
2025-12-21T17:01:00+03:00
Во Франции пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Рейс из Парижа на Корсику экстренно сел в Лионе из-за неисправности

© AP Photo / Armando FrancaСамолет авиакомпании Air France
Самолет авиакомпании Air France - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Armando Franca
Самолет авиакомпании Air France. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самолет, летевший из Парижа в город Аяччо на Корсике, вынужден был совершить аварийную посадку из-за технической неисправности в Лионе, пассажиры при этом утверждают, что видели, как горело крыло воздушного судна, сообщает радиостанция RTL.
"Рейс Air France (из Парижа в Аяччо - ред.) изменил маршрут и экстренно сел в Лионе в субботу 20 декабря из-за технической неисправности. Примерно в 18.00 (20.00 мск - ред.) пассажиры услышали глухой шум... Некоторые из них через иллюминатор увидели горящее крыло самолета", - сообщает радиостанция в воскресенье.
Как отмечается, авиакомпания в своем заявлении упомянула лишь "техническую неисправность", не сообщив дополнительных подробностей.
