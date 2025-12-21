https://ria.ru/20251221/finansirovanie-2063616650.html
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии выделят свыше 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ, сообщили в правительстве. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:32:00+03:00
экономика
россия
республика дагестан
республика ингушетия
республика северная осетия - алания
жкх
экономика, россия, республика дагестан, республика ингушетия, республика северная осетия - алания, жкх
