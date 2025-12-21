Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 21.12.2025 (обновлено: 11:11 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/finansirovanie-2063616650.html
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах - РИА Новости, 21.12.2025
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах
Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии выделят свыше 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ, сообщили в правительстве. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:32:00+03:00
2025-12-21T11:11:00+03:00
экономика
россия
республика дагестан
республика ингушетия
республика северная осетия - алания
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_0:0:3228:1816_1920x0_80_0_0_e3b1d7060c9826f5346535c3bcd158c5.jpg
https://ria.ru/20251027/pravitelstvo-2051054440.html
https://ria.ru/20251206/pravitelstvo-2060304842.html
россия
республика дагестан
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888054186_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_9879da683b004bc05be07d5d23cf9d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика дагестан, республика ингушетия, республика северная осетия - алания, жкх
Экономика, Россия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания, ЖКХ
Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

На развитие ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии выделят 870 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства
Дом правительства - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Дагестану, Ингушетии и Северной Осетии выделят свыше 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ, сообщили в правительстве.
«

"Более 870 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписано", — говорится на его сайте.

Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Правительство списало задолженность по бюджетным кредитам 14 регионам
27 октября, 22:28
Эти средства позволят продолжить реализацию мероприятий, включающих консолидацию регионального имущественного комплекса ЖКХ. Также планируется привлечь в отрасль квалифицированных специалистов.
«
"Также эта работа подразумевает установление экономически обоснованных тарифов", — подчеркнули в правительстве.
Как указано в публикации, как правило, они отличаются от действовавших ранее, поэтому на время переходного периода федеральный центр помогает регионам компенсировать потребителям разницу.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Правительство приняло проект о финансировании пенсий для жителей Донбасса
6 декабря, 14:12
 
ЭкономикаРоссияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика Северная Осетия - АланияЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала