Правительство направит 870 миллионов рублей на развитие ЖКХ в трех регионах

"Более 870 миллионов рублей будет дополнительно направлено на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии до конца 2025 года. Распоряжение об этом подписано", — говорится на его сайте.