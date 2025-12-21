Европа вычеркнула себя из переговоров с Россией и США, заявил Буякевич

ВЕНА, 21 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Европа сама вычеркнула себя из переговоров о безопасности с Россией и США, настаивая на продолжении боевых действий на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Европа сама себя вычеркнула из потенциального переговорного процесса своей однозначной позицией в пользу продолжения войны и боевых действий", - сказал он, комментируя вопрос о том, что между Москвой и Вашингтоном выстраивается канал обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе.
По словам российского дипломата, также показательно, что американская делегация на протяжении уже нескольких заседаний Постсовета - седьмого подряд - хранит молчание по украинской тематике.
"Они ничего не заявляют по этому вопросу. Почему? Потому что идет переговорный процесс. Мы, в свою очередь, сосредоточили критику на Европейском союзе и европейских странах. Американцев в своих выступлениях мы практически не упоминаем - за исключением комплиментарных оценок усилий администрации (США - ред.) Дональда Трампа в переговорном процессе", - добавил Буякевич.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
