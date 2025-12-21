Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Сенатор отметил, что схватка на Украине безнадежна для Евросоюза.
"Руководители ЕС видят в принятом решении (о финансировании Украины - ред.) свой громкий ответ (президенту США - ред.) Дональду Трампу, который ищет пути к урегулированию кризиса и фактически оставил европейцев за бортом своих переговоров с Москвой", - констатировал политик.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.