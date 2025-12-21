Рейтинг@Mail.ru
Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/es-2063714538.html
Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину
Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину - РИА Новости, 21.12.2025
Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину
Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:42:00+03:00
2025-12-21T23:42:00+03:00
в мире
украина
россия
брюссель
алексей пушков
дональд трамп
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20251221/ft-2063703393.html
https://ria.ru/20251221/reshenie-2063694750.html
украина
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, брюссель, алексей пушков, дональд трамп, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Брюссель, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
Пушков назвал бесперспективными затраты ЕС на Украину

Пушков назвал бесперспективными огромные затраты ЕС на Украину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на ПМЭФ-2025
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Гигантские затраты Евросоюза на Украину бесперспективны и подрывают позиции ЕС на мировой арене, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
"Им кажется, что своим решением они демонстрируют свою силу и влияние на мировой арене, тогда как на деле они подрывают позиции ЕС, особенно с учетом бесперспективности таких гигантских затрат на Украину", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Страны ЕС могут потребовать исключить их из кредитования Киева, пишет FT
Вчера, 21:21
Сенатор отметил, что схватка на Украине безнадежна для Евросоюза.
"Руководители ЕС видят в принятом решении (о финансировании Украины - ред.) свой громкий ответ (президенту США - ред.) Дональду Трампу, который ищет пути к урегулированию кризиса и фактически оставил европейцев за бортом своих переговоров с Москвой", - констатировал политик.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Путин выдвинет условие". В Германии вынесли предупреждение ЕС из-за России
Вчера, 20:24
 
В миреУкраинаРоссияБрюссельАлексей ПушковДональд ТрампЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала