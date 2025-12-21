Дело Эпштейна содержит жалобу, поданную в ФБР задолго до расследования

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. ФБР получило жалобу на скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна еще в 1996 году, задолго до начала первого официального расследования, следует из документа, опубликованного минюстом США.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Президента США Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
"Заявительница сообщила, что она является профессиональной художницей и делала фотографии своих сестёр, 12 и 16 лет, для собственного художественного проекта. Эпштейн похитил фотографии и негативы и, как предполагается, продал эти снимки потенциальным покупателям", - следует из жалобы, поданной в сентябре 1996 года в отделение ФБР в Майами по делу, которое бюро классифицировало как дело о детской порнографии.
Согласно жалобе, Эпштейн просил у подавшей жалобу женщины делать снимки девочек в плавательных бассейнах. Эпштейн также угрожал заявительнице тем, что сожжёт её дом, если она кому-либо расскажет о фотографиях, утверждается в документе.
Первое крупное уголовное расследование в отношении Эпштейна началось в марте 2005 года, когда полиция в Палм-Бич, штат Флорида, возбудила дело после того, как родители 14-летней девочки сообщили, что она подверглась сексуальному насилию в его особняке.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.