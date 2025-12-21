Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщили в ЕЭК
21:03 21.12.2025 (обновлено: 21:08 21.12.2025)
Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщили в ЕЭК
экономика
санкт-петербург
бакытжан сагинтаев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
санкт-петербург
экономика, санкт-петербург, бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Санкт-Петербург, Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Страны ЕАЭС по итогах января-сентября демонстрируют устойчивый экономический рост, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев после последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"Страны ЕАЭС демонстрируют устойчивый экономический рост по итогам девяти месяцев 2025 года. ВВП увеличился на 1,7%. Промышленность выросла на 1,1%, наибольший вклад внесла обрабатывающая отрасль – рост на 2,8%. Сельское хозяйство – на 2,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 2,2%", - сообщил Сагинтаев журналистам.
Он добавил, что впервые за 10 лет уровень безработицы в ЕАЭС достиг минимального значения - 2,6%.
"Эти цифры подтверждают эффективность проводимой экономической политики стран союза", - заявил Сагинтаев.
ЭкономикаСанкт-ПетербургБакытжан СагинтаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
