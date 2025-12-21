Товарооборот ЕАЭС и Индонезии вырастет вдвое, считает министр

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Товарооборот стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии в течение 3-5 лет после вступления в силу соглашения о свободной торговле вырастет вдвое, уверен министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Индонезией. Ранее в воскресенье на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС

"Понимая потенциал развития нашей торговли и наблюдая значительные темпы роста индонезийской экономики, полагаем, что уже в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу может произойти удвоение нашего товарооборота", - сказал Слепнев , которого цитирует пресс-служба ЕЭК

По его словам, преференциальное экспортное покрытие для стран в стоимостном выражении охватит более 94% текущего экспорта. В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз, с 10,2% до 2%.

"В товарном разрезе преференциальный доступ будет обеспечен для таких ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, как зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо крупного рогатого скота, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и многие другие позиции", - уточнили в ЕЭК.

Что касается промышленного сектора, уступки предоставлены по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель и т.д.), строительная техника, различные виды оборудования.

"Республика Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. Речь идет, в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви", - указали в ЕЭК.

Кроме того, в рамках соглашения будут упрощены процедуры в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров.