21.12.2025
21:55 21.12.2025
Товарооборот ЕАЭС и Индонезии вырастет вдвое, считает министр
Товарооборот стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии в течение 3-5 лет после вступления в силу соглашения о свободной торговле... РИА Новости, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Товарооборот стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Индонезии в течение 3-5 лет после вступления в силу соглашения о свободной торговле вырастет вдвое, уверен министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
Ранее в воскресенье на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
"Понимая потенциал развития нашей торговли и наблюдая значительные темпы роста индонезийской экономики, полагаем, что уже в течение ближайших 3-5 лет после вступления соглашения в силу может произойти удвоение нашего товарооборота", - сказал Слепнев, которого цитирует пресс-служба ЕЭК.
По его словам, преференциальное экспортное покрытие для стран в стоимостном выражении охватит более 94% текущего экспорта. В результате либерализации торгового режима средняя ставка, применяемая Индонезией к товарам ЕАЭС, снизится в пять раз, с 10,2% до 2%.
"В товарном разрезе преференциальный доступ будет обеспечен для таких ключевых сельскохозяйственных товаров ЕАЭС, как зерновые культуры (пшеница, просо, рожь, овес), пряности, отдельные виды муки, хлебобулочные изделия, рыба и мясо крупного рогатого скота, молочная продукция, включая сухое молоко и сыры, минеральные воды и многие другие позиции", - уточнили в ЕЭК.
Что касается промышленного сектора, уступки предоставлены по следующим категориям товаров: продукция металлургической промышленности, нефтепродукты (включая легкие и прочие дистилляты), уголь и антрациты, удобрения, полимеры первичных форм, продукция лесопромышленного комплекса (фанера, мебель и т.д.), строительная техника, различные виды оборудования.
"Республика Индонезия также сможет нарастить поставки по широкой номенклатуре потребительских товаров. Речь идет, в том числе об автокомпонентах, продукции электроники (бытовых приборах), отдельных видах одежды и обуви", - указали в ЕЭК.
Кроме того, в рамках соглашения будут упрощены процедуры в сфере технических стандартов и санитарных норм, таможенного администрирования и правил определения происхождения товаров.
В ЕЭК напомнили, что подписанное соглашение о свободной торговле предстоит ратифицировать в Индонезии и странах ЕАЭС.
