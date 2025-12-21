Соглашение о торговле между ИРИ и ЕАЭС способствует ее росту, считает посол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) имеет большой потенциал роста и уже привело к росту объемов взаимной торговли, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
"Это соглашение создало уникальные возможности для национальных экономик и представителей деловых кругов стран-участниц, и проложило путь для наращивания торговых обменов, и уже к настоящему моменту привело к росту объемов взаимной торговли. Уверен, что потенциал нашей торговли значительно больше нынешних показателей, будет дальнейший рост. Надеюсь, что произойдет скачок во взаимной торговле", - сказал Джалали во время заседания.
Посол напомнил, что в конце сентября состоялось совместное заседание комитета по реализации соглашения о свободной торговле, на котором министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак и министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев утвердили дорожную карту его более эффективной реализации, рассмотрев вопросы, связанные с выполнением положений этого документа и существующие вызовы.
Джалали отметил, что заседание министров торговли ЕАЭС состоится одновременно с проведением в феврале 2026 года в Тегеране четвертой международной выставки "Евразия Экспо", посвященной торговле с ЕАЭС, в которой примут участие официальные лица эконом-операторы и деловые круги государств-членов ЕАЭС и некоторых стран-соседей.
В начале декабря вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что наблюдается заметная активизация торговли между ЕАЭС и Ираном после вступления в силу соглашения о создании зоны свободной торговли.
Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, и вступило в силу с 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Оверчук в прошлом отмечал, что соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли позволит российскому бизнесу экономить на пошлинах 300 миллионов долларов ежегодно, оно также откроет Ирану и РФ более чем 90% товарных линий, что даст хорошие возможности для роста торговли.