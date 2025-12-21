Соглашение о торговле между ИРИ и ЕАЭС способствует ее росту, считает посол

Соглашение о ЗСТ между Ираном и ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года, и вступило в силу с 15 мая 2025 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Оверчук в прошлом отмечал, что соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли позволит российскому бизнесу экономить на пошлинах 300 миллионов долларов ежегодно, оно также откроет Ирану и РФ более чем 90% товарных линий, что даст хорошие возможности для роста торговли.