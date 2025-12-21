Рейтинг@Mail.ru
21:27 21.12.2025
Соглашение о торговле между ИРИ и ЕАЭС способствует ее росту, считает посол
в мире, иран, россия, санкт-петербург, казем джалали, алексей оверчук, андрей слепнев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
В мире, Иран, Россия, Санкт-Петербург, Казем Джалали, Алексей Оверчук, Андрей Слепнев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) имеет большой потенциал роста и уже привело к росту объемов взаимной торговли, заявил посол Ирана в России Казем Джалали в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе проходит в воскресенье в Санкт-Петербурге.
