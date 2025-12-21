Страны ЕАЭС нашли пути реализации "Евразийского экономического пути"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Главы стран ЕАЭС определили механизмы реализации декларации "Евразийский экономический путь", подписана дорожная карта, включающая 300 мероприятий, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

"В ходе заседания главы государств определили механизмы реализации среднесрочной декларации "Евразийский экономический путь". Подписана дорожная карта, которая включает более 300 совместных мероприятий", - заявил Сагинтаев

По его мнению, реализация этого документа придаст определенный импульс интеграции по всем ключевым направлениям.

"Кроме того, были утверждены основные ориентиры макроэкономической политики на 2026-2027 годы. В частности, запланирован комплекс мер по стимулированию инвестиций, развитию торговли, контролю над инфляцией, по укреплению технологического потенциала и промышленного сотрудничества", - подчеркнул Сагинтаев.

Он сообщил также, что принят ряд мер для развития экономического сотрудничества государств союза в сфере туризма. Президенты подписали соответствующую концепцию. Страны будут вместе продвигать евразийские туристические маршруты, что благоприятно скажется на развитии инфраструктуры и увеличении турпотока.