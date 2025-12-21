https://ria.ru/20251221/eaes-2063702673.html
Страны ЕАЭС нашли пути реализации "Евразийского экономического пути"
Страны ЕАЭС нашли пути реализации "Евразийского экономического пути" - РИА Новости, 21.12.2025
Страны ЕАЭС нашли пути реализации "Евразийского экономического пути"
Главы стран ЕАЭС определили механизмы реализации декларации "Евразийский экономический путь", подписана дорожная карта, включающая 300 мероприятий, сообщил... РИА Новости, 21.12.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Главы стран ЕАЭС определили механизмы реализации декларации "Евразийский экономический путь", подписана дорожная карта, включающая 300 мероприятий, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
"В ходе заседания главы государств определили механизмы реализации среднесрочной декларации "Евразийский экономический путь". Подписана дорожная карта, которая включает более 300 совместных мероприятий", - заявил Сагинтаев
.
По его мнению, реализация этого документа придаст определенный импульс интеграции по всем ключевым направлениям.
"Кроме того, были утверждены основные ориентиры макроэкономической политики на 2026-2027 годы. В частности, запланирован комплекс мер по стимулированию инвестиций, развитию торговли, контролю над инфляцией, по укреплению технологического потенциала и промышленного сотрудничества", - подчеркнул Сагинтаев.
Он сообщил также, что принят ряд мер для развития экономического сотрудничества государств союза в сфере туризма. Президенты подписали соответствующую концепцию. Страны будут вместе продвигать евразийские туристические маршруты, что благоприятно скажется на развитии инфраструктуры и увеличении турпотока.
"Учитывая географическую близость стран ЕАЭС
, сотрудничество в этой отрасли может стать катализатором экономического роста, важным фактором создания рабочих мест и развития предпринимательства", - заявил Сагинтаев.