В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Объем тарифных преференций при экспортных поставках ЕАЭС в Индонезию в рамках подписанного в воскресенье соглашения о свободной торговли составит порядка 3 миллиардов долларов, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Ранее он сообщил, что товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, за 9 месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов.