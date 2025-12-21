https://ria.ru/20251221/eaes-2063696983.html
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию - РИА Новости, 21.12.2025
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
Объем тарифных преференций при экспортных поставках ЕАЭС в Индонезию в рамках подписанного в воскресенье соглашения о свободной торговли составит порядка 3... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:37:00+03:00
2025-12-21T20:37:00+03:00
2025-12-21T20:37:00+03:00
экономика
индонезия
санкт-петербург
бакытжан сагинтаев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_0:92:3142:1859_1920x0_80_0_0_d0adb58802b909cecd4d0e2c912ce41a.jpg
https://ria.ru/20251221/indoneziya-2063691176.html
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063691954_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_e657c39627113fdb65ff8b76a92fbca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индонезия, санкт-петербург, бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Экономика, Индонезия, Санкт-Петербург, Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
Объем тарифных преференций при экспорте из ЕАЭС в Индонезию составит $3 млрд