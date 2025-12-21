Рейтинг@Mail.ru
20:37 21.12.2025
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
В ЕЭК рассказали об объемах тарифных преференций экспорта ЕАЭС в Индонезию
Экономика, Индонезия, Санкт-Петербург, Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Объем тарифных преференций при экспортных поставках ЕАЭС в Индонезию в рамках подписанного в воскресенье соглашения о свободной торговли составит порядка 3 миллиардов долларов, сообщил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Он сообщил, что по итогам заседания подписаны важные международные документы. "Первый – соглашение о свободной торговле с Индонезией. Теперь тарифными преференциями будет охвачено 94 процента экспортных поставок ЕАЭС в Индонезию. Речь идет о сумме около 3 миллиардов долларов", - заявил он по итогам последнего в 2025 году заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Сагинтаев выразил надежду, что после вступления документа в силу товарооборот между сторонами удвоится.
Ранее он сообщил, что товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, за 9 месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов.
Министр торговли Индонезии Буди Сантосо на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Министр торговли Индонезии прокомментировал соглашение с ЕАЭС
ЭкономикаИндонезияСанкт-ПетербургБакытжан СагинтаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
