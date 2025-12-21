https://ria.ru/20251221/eaes-2063685085.html
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС был бы рад видеть Узбекистан членом организации. РИА Новости, 21.12.2025
узбекистан
евразийский экономический союз
в мире
белоруссия
санкт-петербург
александр лукашенко
узбекистан
белоруссия
санкт-петербург
узбекистан, евразийский экономический союз, в мире, белоруссия, санкт-петербург, александр лукашенко
