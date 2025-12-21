https://ria.ru/20251221/eaes-2063681916.html
Токаев объявил дату и место следующего саммита ЕАЭС
Токаев объявил дату и место следующего саммита ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Токаев объявил дату и место следующего саммита ЕАЭС
Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в... РИА Новости, 21.12.2025
в мире, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
В мире, Астана, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз
Токаев объявил дату и место следующего саммита ЕАЭС
Президент Казахстана токаев: Следующий саммит ЕАЭС состоится 28-29 мая в Астане