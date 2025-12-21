В ЕЭК рассказали, на сколько увеличился товарооборот ЕАЭС с Индонезией

ЕРЕВАН, 21 дек – РИА Новости. Товарооборот ЕАЭС с Индонезией за последние пять лет вырос на 56%, а за девять месяцев 2025 года составил 3,9 миллиарда долларов, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с министром торговли Индонезии Буди Сантосо.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономической повестки, а также обсудили перспективные направления сотрудничества. Собеседниками была отмечена особая значимость предстоящего подписания соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Республикой Индонезия на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Сагинтаев назвал это событие важным достижением. По его словам, государства ЕАЭС получат преференциальный доступ в отношении 90% товарной номенклатуры Индонезии с преференциальным покрытием 94% торговли. Индонезия получит такой доступ в отношении 90,5% товаров стран ЕАЭС с преференциальным покрытием 95% торговли.

"Наши договоренности демонстрируют стремление государств евразийской "пятерки" и Индонезии к более глубокой интеграции в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости", – подчеркнул глава коллегии ЕЭК.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что соглашение создаст условия для значительного расширения взаимной торговли, насыщения рынков качественными товарами и содействия бизнесу в выходе на новые рынки, отметили в пресс-службе.