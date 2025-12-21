Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
14:07 21.12.2025
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС - РИА Новости, 21.12.2025
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС
в мире
россия
сша
великобритания
кирилл дмитриев
дональд трамп
евросоюз
россия
сша
великобритания
в мире, россия, сша, великобритания, кирилл дмитриев, дональд трамп, евросоюз
В мире, Россия, США, Великобритания, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Евросоюз
Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС

Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС и США

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС, США и Великобритании, которая направлена на подрыв усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу.
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
Вчера, 11:15
Вчера, 11:15
"Давайте признаем наличие хорошо финансируемой и организованной кампании поджигателей войны в СМИ в США, Великобритании и ЕС, направленной на подрыв мирного плана президента Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев отметил, что политики Евросоюза и Великобритании продвигают идею вступления в войну с Россией, тем самым скрывая свои ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия. В отдельной публикации он подчеркнул, что безрассудная политика подталкивает Европу и Великобританию к третьей мировой войне.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Вчера, 01:12
Вчера, 01:12
 
В миреРоссияСШАВеликобританияКирилл ДмитриевДональд ТрампЕвросоюз
 
 
