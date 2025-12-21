МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал признать существование кампании поджигателей войны в ЕС, США и Великобритании, которая направлена на подрыв усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине.
Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что "глубинное государство" стремится втянуть Соединенные Штаты в вооруженный конфликт с Россией и препятствует украинскому мирному процессу.
"Давайте признаем наличие хорошо финансируемой и организованной кампании поджигателей войны в СМИ в США, Великобритании и ЕС, направленной на подрыв мирного плана президента Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.
Дмитриев отметил, что политики Евросоюза и Великобритании продвигают идею вступления в войну с Россией, тем самым скрывая свои ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия. В отдельной публикации он подчеркнул, что безрассудная политика подталкивает Европу и Великобританию к третьей мировой войне.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.