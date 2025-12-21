https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063619990.html
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 21.12.2025
в мире
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
юрий ушаков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
майами
россия
сша
2025
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
Ушаков: Дмитриев во время командировки в Майами встречается с коллегами