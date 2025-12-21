Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/dmitriev-2063619990.html
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:15:00+03:00
2025-12-21T11:15:00+03:00
в мире
майами
россия
сша
кирилл дмитриев
юрий ушаков
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_804:475:3057:1742_1920x0_80_0_0_15756dae486e8e3a4db191d6a7ba1345.jpg
https://ria.ru/20251221/peregovory-2063618147.html
майами
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051905043_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0c2599422fa7e733d983ea0a902a6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майами, россия, сша, кирилл дмитриев, юрий ушаков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, мирный план сша по украине
В мире, Майами, Россия, США, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, Мирный план США по Украине
В Кремле рассказали о командировке Дмитриева в Майами

Ушаков: Дмитриев во время командировки в Майами встречается с коллегами

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в Майами в командировке и встречается с рядом коллег, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
"Он в командировке там (в Майами - ред.)… Сейчас Дмитриев в Майами встречается с рядом коллег", - сказал Ушаков журналистам.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дмитриев по возвращении из США доложит об итогах переговоров, заявил Ушаков
Вчера, 10:59
 
В миреМайамиРоссияСШАКирилл ДмитриевЮрий УшаковСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала