Умер композитор Геннадий Белов

Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории Геннадий Белов скоропостижно скончался РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости.
Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории Геннадий Белов скоропостижно скончался в возрасте 85 лет, сообщила
в воскресенье пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга.
"Сегодня скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор, педагог, выпускник Петербургской консерватории, ученик В. Салманова и Д. Шостаковича. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, множества камерных сочинений", - говорится в сообщении.
Также Союз композиторов выразил глубокие соболезнования близким и друзьям композитора.