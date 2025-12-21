Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Геннадий Белов
Культура
 
03:23 21.12.2025
Умер композитор Геннадий Белов
Умер композитор Геннадий Белов
Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории Геннадий Белов скоропостижно скончался РИА Новости, 21.12.2025
Умер композитор Геннадий Белов

Скончался советский и российский композитор Геннадий Белов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РФ, педагог и профессор Санкт-Петербургской консерватории Геннадий Белов скоропостижно скончался в возрасте 85 лет, сообщила в воскресенье пресс-служба Союза композиторов Санкт-Петербурга.
"Сегодня скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор, педагог, выпускник Петербургской консерватории, ученик В. Салманова и Д. Шостаковича. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, множества камерных сочинений", - говорится в сообщении.
Также Союз композиторов выразил глубокие соболезнования близким и друзьям композитора.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
