Умер композитор Геннадий Белов

"Сегодня скоропостижно скончался Геннадий Григорьевич Белов, советский и российский композитор, педагог, выпускник Петербургской консерватории, ученик В. Салманова и Д. Шостаковича. Профессор Санкт-Петербургской консерватории, автор опер, оркестровых, кантатно-ораториальных и хоровых произведений, множества камерных сочинений", - говорится в сообщении.