Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:52 21.12.2025 (обновлено: 11:25 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/basktebol-2063612041.html
"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса
"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса
Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T09:52:00+03:00
2025-12-21T11:25:00+03:00
баскетбол
спорт
кавай леонард
леброн джеймс
джон коллинз
джеймс харден
лос-анджелес лейкерс
лос-анджелес клипперс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914884039_174:567:906:979_1920x0_80_0_0_3689aaee28cfcd81a10bec7bc97917f6.jpg
/20251220/minnesota-2063473795.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914884039_121:548:817:1070_1920x0_80_0_0_67a452cc547d153ee8ff2ad3bfd64676.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кавай леонард, леброн джеймс, джон коллинз, джеймс харден, лос-анджелес лейкерс, лос-анджелес клипперс, денвер наггетс, нба
Баскетбол, Спорт, Кавай Леонард, Леброн Джеймс, Джон Коллинз, Джеймс Харден, Лос-Анджелес Лейкерс, Лос-Анджелес Клипперс, Денвер Наггетс, НБА
"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса

"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в домашнем матче, несмотря на 36 очков Джеймса

© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Лейкерс"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча закончилась победой "Клипперс" со счетом 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27). Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс из "Лейкерс", набравший 36 очков, это его лучший показатель в сезоне. Его партнер по команде Джейк Ларэвиа оформил дабл-дабл (12 очков и 11 подборов). У "Клипперс" набрал 32 очка и сделал 12 подборов Кавай Леонард, у Джона Коллинза дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов, также дабл-дабл оформил Джеймс Харден (21 очко и 10 передач).
НБА
21 декабря 2025 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
103 : 88
Лейкерс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" прервали пятиматчевую серию поражений и с семью победами в 28 играх идут на 13-м месте в таблице Западной конференции, где клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (19 побед и 8 поражений) занимает четвертую позицию.
Результаты других матчей:
Баскетболист клуба Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
"Миннесота" обыграла "Оклахому-Сити" в матче НБА
20 декабря, 08:56
 
БаскетболСпортКавай ЛеонардЛеброн ДжеймсДжон КоллинзДжеймс ХарденЛос-Анджелес ЛейкерсЛос-Анджелес КлипперсДенвер НаггетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Сочи
    1
    5
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Атлетико Мадрид
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Лада
    7
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Барселона
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хайденхайм
    Бавария
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Детройт
    Вашингтон
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала