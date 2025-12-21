"Лейкерс" проиграли "Клипперс" в матче НБА, несмотря на 36 очков Джеймса

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Клуб "Лос-Анджелес Клипперс" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча закончилась победой "Клипперс" со счетом 103:88 (28:15, 26:24, 26:22, 23:27). Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс из "Лейкерс", набравший 36 очков, это его лучший показатель в сезоне. Его партнер по команде Джейк Ларэвиа оформил дабл-дабл (12 очков и 11 подборов). У "Клипперс" набрал 32 очка и сделал 12 подборов Кавай Леонард, у Джона Коллинза дабл-дабл из 17 очков и 12 подборов, также дабл-дабл оформил Джеймс Харден (21 очко и 10 передач).
21 декабря 2025 • начало в 06:30
Завершен
Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" прервали пятиматчевую серию поражений и с семью победами в 28 играх идут на 13-м месте в таблице Западной конференции, где клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" (19 побед и 8 поражений) занимает четвертую позицию.
Результаты других матчей:
- "Денвер Наггетс" - "Хьюстон Рокетс" - 101:115;
- "Нью-Орлеан Пеликанс" - "Индиана Пэйсерс" - 128:109;
- "Торонто Рэпторс" - "Бостон Селтикс" - 96:112;
- "Филадельфия Сиксерс" - "Даллас Маверикс" - 121:114;
- "Детройт Пистонс" - "Шарлотт Хорнетс" - 112:86;
- "Мемфис Гриззлис" - "Вашингтон Уизардс" - 122:130;
- "Голден Стэйт Уорриорз" - "Финикс Санс" - 119:116;
- "Юта Джаз" - "Орландо Мэджик" - 127:128 ОТ;
- "Сакраменто Кингз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 93:98.
