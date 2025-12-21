Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования семье, близким родственникам и народу выдающегося представителя казахстанского и мирового театрального и киноискусства Асанали Ашимулы Ашимова", - говорится в сообщении.
Ашимов снялся более чем в 30 фильмах советского кино. В частности, он стал одним из главных героев в фильме режиссера Шакена Айманова "Конец атамана" по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. А также сыграл в киноленте "Транссибирский экспресс".
"Своим исключительным талантом и профессиональным мастерством он поднял казахское искусство на новую высоту и стал по-настоящему уважаемым человеком для всего народа. За многолетний плодотворный труд при поддержке президента он был удостоен звания "Герой Труда Казахстана", - написала на своей странице в соцсети министр культуры и информации республики Аида Балаева.