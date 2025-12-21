Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования семье, близким родственникам и народу выдающегося представителя казахстанского и мирового театрального и киноискусства Асанали Ашимулы Ашимова", - говорится в сообщении.

"Своим исключительным талантом и профессиональным мастерством он поднял казахское искусство на новую высоту и стал по-настоящему уважаемым человеком для всего народа. За многолетний плодотворный труд при поддержке президента он был удостоен звания "Герой Труда Казахстана", - написала на своей странице в соцсети министр культуры и информации республики Аида Балаева.