Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:00 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ashimov-2063625865.html
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов - РИА Новости, 21.12.2025
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов
Казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры и... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:00:00+03:00
2025-12-21T12:00:00+03:00
культура
ссср
казахстан
асанали ашимов
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063625365_0:90:530:388_1920x0_80_0_0_11babb47a7f215fcef66c8491b6e7423.jpg
ссср
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063625365_0:38:531:436_1920x0_80_0_0_16227e1735fd0e98835825e05c8652c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, казахстан, асанали ашимов, новости культуры
Культура, СССР, Казахстан, Асанали Ашимов, Новости культуры
Умер народный артист СССР Асанали Ашимов

В Казахстане умер актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов

© Фото : Министерство культуры и информации Республики Казахстан/TelegramАсанали Ашимов
Асанали Ашимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Министерство культуры и информации Республики Казахстан/Telegram
Асанали Ашимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89 году жизни, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства культуры и информации Казахстана.
«
"Министерство культуры и информации Республики Казахстан выражает глубочайшие соболезнования семье, близким родственникам и народу выдающегося представителя казахстанского и мирового театрального и киноискусства Асанали Ашимулы Ашимова", - говорится в сообщении.
Ашимов снялся более чем в 30 фильмах советского кино. В частности, он стал одним из главных героев в фильме режиссера Шакена Айманова "Конец атамана" по сценарию Андрея Михалкова-Кончаловского. А также сыграл в киноленте "Транссибирский экспресс".
"Своим исключительным талантом и профессиональным мастерством он поднял казахское искусство на новую высоту и стал по-настоящему уважаемым человеком для всего народа. За многолетний плодотворный труд при поддержке президента он был удостоен звания "Герой Труда Казахстана", - написала на своей странице в соцсети министр культуры и информации республики Аида Балаева.
 
КультураСССРКазахстанАсанали АшимовНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала