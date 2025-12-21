Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 21.12.2025 (обновлено: 19:13 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/armeniya-2063680549.html
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:53:00+03:00
2025-12-21T19:13:00+03:00
армения
евразийский экономический союз
экономика
санкт-петербург
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063676989_0:178:2927:1824_1920x0_80_0_0_80d828d0a1e998cb88d07dcbdfdfc656.jpg
https://ria.ru/20251221/pashinyan-2063680241.html
армения
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063676989_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_6b63944cf1c32ef3b481cd135ca3e0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, евразийский экономический союз, экономика, санкт-петербург, никол пашинян
Армения, Евразийский экономический союз, Экономика, Санкт-Петербург, Никол Пашинян
Пашинян заявил о готовности Армении к сотрудничеству в ЕАЭС

Пашинян заявил о готовности Армении к взаимовыгодному сотрудничеству в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
"Уважаемые коллеги… позвольте ещё раз подтвердить готовность Республики Армения к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности и устойчивого развития в нашем регионе", - заявил Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Пашинян поблагодарил Алиева за разблокировку транзита в Армиению
Вчера, 18:51
 
АрменияЕвразийский экономический союзЭкономикаСанкт-ПетербургНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала