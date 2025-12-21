Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Арестованный по обвинению в убийстве бывшей девушки в Дубае Альберт Морган является бизнесменом из Петербурга, а его экс-пассия работала стюардессой, сообщили РИА Новости в следственных органах.