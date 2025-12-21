Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/arest-2063645653.html
Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом
Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом - РИА Новости, 21.12.2025
Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом
Арестованный по обвинению в убийстве бывшей девушки в Дубае Альберт Морган является бизнесменом из Петербурга, а его экс-пассия работала стюардессой, сообщили... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T15:00:00+03:00
2025-12-21T15:00:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
дубай
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:70:2323:1377_1920x0_80_0_0_0945f3839bbd6600f76143d88297f326.jpg
https://ria.ru/20251220/lenoblast-2063575279.html
санкт-петербург
дубай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292655_0:0:1837:1377_1920x0_80_0_0_280953bea23427ea803c80d490d32ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, дубай, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Дубай, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом

Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом из Петербурга

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Арестованный по обвинению в убийстве бывшей девушки в Дубае Альберт Морган является бизнесменом из Петербурга, а его экс-пассия работала стюардессой, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"Он индивидуальный предприниматель, а убитая девушка работала стюардессой в одной из авиакомпаний. Пара встречалась несколько лет, жили совместно в Санкт-Петербурге, но к моменту трагедии расстались", - рассказал собеседник агентства.
В субботу СК РФ сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан 41-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 25-летней девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах, тело которой было обнаружено в отеле в Дубаи. По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанёс ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась.
В воскресенье объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что по делу об убийстве в ОАЭ арестован Альберт Морган. Он пробудет под стражей по 18 февраля.
Подозреваемый в покушении на убийство своих бабушки и дедушки в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Ленинградской области арестовали подростка, ранившего бабушку и дедушку
20 декабря, 22:50
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДубайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала