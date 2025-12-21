Обвиняемый в убийстве стюардессы в Дубае оказался бизнесменом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Арестованный по обвинению в убийстве бывшей девушки в Дубае Альберт Морган является бизнесменом из Петербурга, а его экс-пассия работала стюардессой, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"Он индивидуальный предприниматель, а убитая девушка работала стюардессой в одной из авиакомпаний. Пара встречалась несколько лет, жили совместно в Санкт-Петербурге, но к моменту трагедии расстались", - рассказал собеседник агентства.
В субботу СК РФ сообщил, что в Санкт-Петербурге задержан 41-летний мужчина, обвиняемый в убийстве 25-летней девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах, тело которой было обнаружено в отеле в Дубаи. По версии следствия, в период с 17 по 18 декабря мужчина, преследуя девушку, с которой ранее состоял в отношениях, нанёс ей не менее 15 ударов колюще-режущим предметом по жизненно важным органам, в результате чего девушка скончалась.
В воскресенье объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что по делу об убийстве в ОАЭ арестован Альберт Морган. Он пробудет под стражей по 18 февраля.