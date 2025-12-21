Дубль Роджерса помог "Астон Вилле" обыграть "МЮ" в АПЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Морган Роджерс (45-я, 58-я минуты). У "Манчестер Юнайтед" гол забил Матеус Кунья (45+3).
21 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
45’ • Морган Роджерс
57’ • Морган Роджерс
45’ • Матеус Кунья
(Патрик Доргу)
На 73-й минуте на поле вышел 18-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джек Флетчер, который является сыном победителя Лиги чемпионов 2008 года в составе "красных дьяволов" Даррена Флетчера. Для Джека Флетчера матч стал дебютным в составе "Манчестер Юнайтед". В перерыве из-за травмы был заменен капитан манкунианцев Бруну Фернандеш.
"Астон Вилла" выиграла седьмой матч чемпионата Англии кряду и идет на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. "Манчестер Юнайтед" (26) располагается на седьмой позиции.
В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 26 декабря примет "Ньюкасл Юнайтед", "Астон Вилла" днем позднее на выезде сыграет против лондонского "Челси".