Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве между Россией и Африкой

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество между африканскими странами и Россией перешло во вторую, экономическую фазу, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира на полях Форума партнерства Россия-Африка.

По его словам, сейчас идёт совместная работа по "экономическому освобождению". Она затрагивает сферы науки, технологий и инноваций, а также области обогащения минералов и биологической продукции.