Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве между Россией и Африкой

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество между африканскими странами и Россией перешло во вторую, экономическую фазу, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира на полях Форума партнерства Россия-Африка.
"Российская Федерация через Советский Союз сотрудничала с Африкой в проекте деколонизации. Потому что проект деколонизации был политическим проектом, который принёс политическую независимость. Сейчас мы находимся на втором этапе этого сотрудничества. Это экономический этап", - сказал он агентству.
По его словам, сейчас идёт совместная работа по "экономическому освобождению". Она затрагивает сферы науки, технологий и инноваций, а также области обогащения минералов и биологической продукции.
"Африканский континент на протяжении многих лет искал подлинных партнеров, людей, которые хотят работать с нами на благо прогресса человечества, разделяя общие ценности, которые хотят освободить людей, а не угнетать их. И в этом стремлении Российская Федерация выступила в качестве подлинного партнёра в нашем проекте", - добавил он.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.