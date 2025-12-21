https://ria.ru/20251221/afrika-2063587166.html
Россия и страны Африки отметили положительную динамику товарооборота
КАИР, 21 дек - РИА Новости. Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе российских и африканских компаний, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".
"Мы признаем положительную динамику товарооборота между РФ
и странами Африки
, несмотря на наложенные односторонние ограничения. Учитывая экономические и торговые возможности взаимодействия между Россией и Африкой, мы подтверждаем нашу общую приверженность заметному расширению и диверсификации этого взаимодействия", - следует из заявления.
Также отмечается необходимость создания благоприятных условий для деятельности российских и африканских компаний.
"Мы подчеркиваем необходимость разработать механизмы, необходимые для содействия участию российских и африканских компаний в рамках устойчивого партнерства, которое укрепит всеобъемлющий рост и создаст рабочие места", - подчеркивается в заявлении.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире
. Министерство иностранных дел Египта
сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров
.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия-Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи
в 2019 году и в Санкт-Петербурге
в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.