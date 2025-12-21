Россия и страны Африки отметили положительную динамику товарооборота

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Торговый оборот между РФ и Африкой демонстрирует положительную динамику, несмотря на наложенные односторонние ограничения, необходимо содействовать работе российских и африканских компаний, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".

"Мы признаем положительную динамику товарооборота между РФ и странами Африки , несмотря на наложенные односторонние ограничения. Учитывая экономические и торговые возможности взаимодействия между Россией и Африкой, мы подтверждаем нашу общую приверженность заметному расширению и диверсификации этого взаимодействия", - следует из заявления.

Также отмечается необходимость создания благоприятных условий для деятельности российских и африканских компаний.

"Мы подчеркиваем необходимость разработать механизмы, необходимые для содействия участию российских и африканских компаний в рамках устойчивого партнерства, которое укрепит всеобъемлющий рост и создаст рабочие места", - подчеркивается в заявлении.

Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия-Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире . Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров