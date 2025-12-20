Рейтинг@Mail.ru
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/zelenskij-2063566007.html
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР - РИА Новости, 20.12.2025
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР
Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T20:44:00+03:00
2025-12-20T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439050_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8cf607f517e8adf577c38faaa6c8fe78.jpg
https://ria.ru/20251220/peskov-2063558641.html
https://ria.ru/20251220/ukraina-2063546365.html
https://ria.ru/20251220/portugaliya-2063558915.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062439050_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_265e8f51ca90de4cc358375152421bbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине, Украина
Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР

Зеленский допустил отвод украинских войск из ДНР, чего требуют Россия и США

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.
"Возможное отведение войск должно быть зеркальным - Украина отходит столько же, сколько Россия. Свободная экономическая зона - там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск", - заявил Зеленский, опубликованное телеканалом "Новости.LIVE".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский, говоря о выборах, путается в показаниях, заявил Песков
Вчера, 19:40
Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Георгий Мазурашу ранее назвал возможный вывод войск ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР "болезненным, но позитивным результатом" переговоров по урегулированию конфликта.
Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. До этого издание утверждало, что с подобной идеей выступил сам Киев в попытке заинтересовать президента США Дональда Трампа. Трамп 13 декабря заявил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что в Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский допустил, что соглашения по урегулированию на Украине не будет
Вчера, 17:27
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Премьер-министр Португалии Монтенегру - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Премьер Португалии допустил размещение военных на Украине после конфликта
Вчера, 19:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по УкраинеУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала