Зеленский допустил отвод войск из подконтрольной Киеву части ДНР

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский допустил отвод украинских войск из подконтрольной Киеву части ДНР, чего от Киева требуют США и Россия, но потребовал "зеркального" отвода российских сил.

"Возможное отведение войск должно быть зеркальным - Украина отходит столько же, сколько Россия . Свободная экономическая зона - там не может быть тяжелого оружия, не может быть войск", - заявил Зеленский , опубликованное телеканалом "Новости.LIVE".

Депутат Верховной рады Украины от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Георгий Мазурашу ранее назвал возможный вывод войск ВСУ из подконтрольной Киеву части ДНР "болезненным, но позитивным результатом" переговоров по урегулированию конфликта.

Ранее газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. До этого издание утверждало, что с подобной идеей выступил сам Киев в попытке заинтересовать президента США Дональда Трампа . Трамп 13 декабря заявил, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 12 декабря допустил, что в Донбассе со временем не будет "ни российских, ни украинских" войск, но будет Росгвардия и всё, что нужно для соблюдения порядка.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.