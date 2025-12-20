Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию минюстом США материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот с сайта минюста с предупреждением об "очереди" из-за большого числа запросов к этим материалам.
Захарова отметила, что она, выросшая в очередях 80-х, про очереди знает все.
"Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть "файлы Эпштейна". А там, как я поняла, все западные "учителя жизни", которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о "демократии и правах человека" в интересных позах с не менее интересными партнёрами по отдыху", - написала она в Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом с сайта минюста США, где указано, что из-за большого числа запросов она находится в "очереди".
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна во исполнение раннее принятого закона несмотря на то, что ранее отказывался их публиковать. Среди обнародованных материалов - фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На представленных снимках он позирует с девушками, чьи лица скрыты при публикации, вдвоем либо в компании с другими людьми. Так, на одном из фото Клинтон запечатлен с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном, а также музыкантом и актрисой Дайаной Росс.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.