Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна - РИА Новости, 20.12.2025
02:46 20.12.2025
Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна
Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна
Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна

Захарова пошутила об очереди, комментируя публикацию материалов по делу Эпштейна

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию минюстом США материалов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот с сайта минюста с предупреждением об "очереди" из-за большого числа запросов к этим материалам.
Захарова отметила, что она, выросшая в очередях 80-х, про очереди знает все.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа
02:31
"Так мне казалось до 20 декабря 2025, пока министерство юстиции США не предложило мне встать в очередь, чтобы посмотреть "файлы Эпштейна". А там, как я поняла, все западные "учителя жизни", которые свысока взирали на Россию и читали нам лекции о "демократии и правах человека" в интересных позах с не менее интересными партнёрами по отдыху", - написала она в Telegram-канале, сопроводив публикацию скриншотом с сайта минюста США, где указано, что из-за большого числа запросов она находится в "очереди".
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна во исполнение раннее принятого закона несмотря на то, что ранее отказывался их публиковать. Среди обнародованных материалов - фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На представленных снимках он позирует с девушками, чьи лица скрыты при публикации, вдвоем либо в компании с другими людьми. Так, на одном из фото Клинтон запечатлен с девушкой в компании с покойным музыкантом Майклом Джексоном, а также музыкантом и актрисой Дайаной Росс.
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В США опубликовали фото Клинтона с девушками по делу Эпштейна
01:24
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Минюст США сообщил о 254 массажистках из дела Эпштейна
01:39
 
СШАРоссияНью-Йорк (город)Джеффри ЭпштейнМария ЗахароваБилл КлинтонФБР
 
 
Заголовок открываемого материала