ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.12.2025 (обновлено: 12:26 20.12.2025)
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.12.2025
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за минувшие сутки потеряли более 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 20.12.2025
Новости
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки потеряли более 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
"ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляй-поле, Косовцево и Терноватое Запорожской области", - подчеркнули в ведомстве.
ВС России освободили Светлое в ДНР
ВС России освободили Светлое в ДНР
12:07
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
