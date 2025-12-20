https://ria.ru/20251220/vsu-2063490984.html
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.12.2025
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за минувшие сутки потеряли более 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и десять автомобилей в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T12:12:00+03:00
2025-12-20T12:12:00+03:00
2025-12-20T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_0:104:3070:1831_1920x0_80_0_0_4d4ca75c48b5ffbd9cb36eca66bb9265.jpg
https://ria.ru/20251220/dnr-2063490230.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587697_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_b1280854719baef6f07100714cd18fc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 260 военных в зоне действия группировки "Восток"