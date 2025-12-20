Встреча Путина и Жапарова запланирована в Петербурге

БИШКЕК, 20 дек – РИА Новости. У президента Киргизии Садыра Жапарова в Санкт-Петербурге, куда он прибыл с рабочим визитом, запланирована встреча с лидером России Владимиром Путиным, сообщили журналистам в пресс-службе главы киргизского государства.
"В ходе визита запланирована встреча лидеров Кыргызстана и России", - говорится в сообщении.
Жапаров прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в субботу. По данным пресс-службы, там киргизский лидер также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
"В рамках мероприятий планируется обсуждение актуальных вопросов евразийской экономической интеграции, углубления торгово-экономического и финансового сотрудничества, развития каботажных перевозок, кооперации в энергетике, а также приоритетов взаимодействия по линии СНГ. По итогам визита ожидается принятие соответствующих решений и документов в рамках повестки заседания ВЕЭС", - уточнили в пресс-службе.
