В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ
12:06 20.12.2025 (обновлено: 12:09 20.12.2025)
В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ
В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ
санкт-петербург
россия
снг
в мире
владимир путин
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, россия, снг, в мире, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, СНГ, В мире, Владимир Путин
В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. По инициативе президента РФ Владимира Путина 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе Кремля.
"По инициативе президента Российской Федерации в Санкт-Петербурге 22 декабря пройдет традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Кроме того, Путин проведет и двусторонние беседы с лидерами ряда стран, добавили в пресс-службе.
Санкт-ПетербургРоссияСНГВ миреВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала