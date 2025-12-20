https://ria.ru/20251220/uchastniki-2063561752.html
Участники форума Россия — Африка единогласно одобрили итоговое заявление
Участники Второй министерской конференции форума партнерства "Россия-Африка" единогласно одобрили ее итоговое заявление, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
Лавров: участники форума Россия — Африка единогласно одобрили итоговое заявление