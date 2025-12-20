Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах

АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе прошедших в Майами переговоров Анкара довела до представителей США, Европы и Украины свое видение перспектив урегулирования украинского конфликта.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. По данным издания Axios, в консультациях также приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Как пояснил Фидан, стороны подробно обсудили текущую ситуацию и обменялись оценками происходящего. Он напомнил, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Туркменистан провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным и ознакомился с его позицией относительно возможных путей урегулирования.
"Вчера мы узнали позиции представителей США, Украины и Европы и, в свою очередь, передали им наше видение перспектив урегулирования конфликта. Обсуждения продолжались до поздней ночи", — отметил министр, видео заявлений которого привела пресс-служба МИД Турции.