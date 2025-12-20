Рейтинг@Mail.ru
Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/turtsiya-2063576860.html
Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах
Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах - РИА Новости, 20.12.2025
Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах
Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе прошедших в Майами переговоров Анкара довела до представителей США, Европы и Украины свое видение перспектив... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T23:04:00+03:00
2025-12-20T23:04:00+03:00
в мире
турция
сша
украина
хакан фидан
стив уиткофф
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058340165_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f2058e3021d5fcd9e435303dfa5f3982.jpg
https://ria.ru/20251220/uitkoff-2063571638.html
https://ria.ru/20251220/gaza-2063570179.html
турция
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058340165_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_6b3a4d93266fe5a1945c8ba3e9c63f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, украина, хакан фидан, стив уиткофф, рустем умеров
В мире, Турция, США, Украина, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, Рустем Умеров
Фидан выразил позиции Турции по украинскому конфликту на переговорах

Фидан заявил США, Европе и Украине о позиции Турции по украинскому конфликту

© Фото : МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 20 дек — РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе прошедших в Майами переговоров Анкара довела до представителей США, Европы и Украины свое видение перспектив урегулирования украинского конфликта.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. По данным издания Axios, в консультациях также приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке
Вчера, 21:48
Как пояснил Фидан, стороны подробно обсудили текущую ситуацию и обменялись оценками происходящего. Он напомнил, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Туркменистан провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным и ознакомился с его позицией относительно возможных путей урегулирования.
"Вчера мы узнали позиции представителей США, Украины и Европы и, в свою очередь, передали им наше видение перспектив урегулирования конфликта. Обсуждения продолжались до поздней ночи", — отметил министр, видео заявлений которого привела пресс-служба МИД Турции.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
США, Турция, Египет и Катар подтвердили приверженность плану Трампа по Газе
Вчера, 21:31
 
В миреТурцияСШАУкраинаХакан ФиданСтив УиткоффРустем Умеров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала