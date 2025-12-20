Рейтинг@Mail.ru
04:59 20.12.2025
Администрация Трампа скрыла многие файлы дела Эпштейна
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
билл клинтон
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, билл клинтон, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, Билл Клинтон, ФБР
РИА Новости: администрация Трампа скрыла многие файлы дела Эпштейна

© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Несмотря на принятый в США закон об обнародовании материалов дела против обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними Джеффри Эпштейна, администрация президента США Дональда Трампа оставила многие файлы в нем полностью скрытыми, выяснило РИА Новости.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в Конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
Белый дом обвинили в затягивании публикации материалов Эпштейна
04:28
04:28
Многие фотографии и документы оказались полностью или частично скрытыми черными квадратами, выяснило РИА Новости, ознакомившись с опубликованными данными. Администрация Трампа регулярно хвалится тем, что является самой прозрачной в истории США, однако в американском обществе, даже среди сторонников президента, недовольство ведением дела Эпштейна растет, что подтверждается опросами общественного мнения.
Среди возможных причин сокрытия данных из файлов Эпштейна минюст ранее называл необходимость защиты жертв. Также по закону у администрации США осталось право скрывать данные дела Эпштейна, если на них изображается или содержится сексуальное насилие над детьми, физическое насилие или смерть, а также в случае, если обнародование может поставить под угрозу действующее федеральное расследование.
Такое расследование сейчас ведется: ранее Трамп распорядился начать его в отношении связей с Эпштейном бывшего президента США Билла Клинтона, а также других демократов. У администрации США также есть право скрывать файлы из дела Эпштейна в случае, если это отвечает интересам национальной безопасности и внешней политики.
В США опубликовали фото Эпштейна с чеком от Трампа на 22,5 тысячи долларов
03:45
03:45
Однако в соответствии с законом, минюст США обязан письменно обосновать случаи нераскрытия данных, опубликовать обоснование в Федеральном реестре и представить их в Конгресс. Минюст на данный момент обоснований сокрытия данных не представил. В то же время власти обещают, что в ближайшие недели опубликуют больше данных из дела Эпштейна.
Демократы уже выразили недовольство тем, что многие данные остались скрыты. Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер привел в пример один из документов, все 119 страниц которого были полностью скрыты, и потребовал этому обоснований.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Минюст США сообщил о 254 массажистках из дела Эпштейна
01:39
01:39
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампБилл КлинтонФБР
 
 
Заголовок открываемого материала