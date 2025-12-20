Рейтинг@Mail.ru
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа - РИА Новости, 20.12.2025
02:31 20.12.2025
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа - РИА Новости, 20.12.2025
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа
Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, хотя есть "Ивана Трамп" и... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T02:31:00+03:00
2025-12-20T02:31:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
америка
дональд трамп
джеффри эпштейн
генри киссинджер
в мире, сша, нью-йорк (город), америка, дональд трамп, джеффри эпштейн, генри киссинджер
В мире, США, Нью-Йорк (город), Америка, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Генри Киссинджер
В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа

Минюст США: в телефонной книге Эпштейна нет Трампа, но есть "капитан Америка"

© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, хотя есть "Ивана Трамп" и "Иванка Трамп", "доктор Генри Киссинджер" и "Крис Эванс".
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона.
Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В США опубликовали фото Клинтона с девушками по делу Эпштейна
01:24
В файле под названием "книга контактов" - фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками.
На букву Т есть "Трамп Блэйн" и "Трамп Роберт". Также в телефонной книге присутствуют "Трамп Ивана" и "Трамп Иванка", у президента США есть родные с такими именами.
Следом идет "Крис Такер". Другое известное совпадение - "Крис Эванс", так же зовут исполнителя роли капитана Америка в популярной кинофраншизе.
Есть в списке "доктор Генри Киссинджер", так звали бывшего госсекретаря США, у него была ученая степень по философии. Несколько раз встречается фамилия Кеннеди, которую носил один из бывших американских президентов.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Эпштейн манипулировал девочками из школ ради сексуальных услуг
02:07
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении экс-президента США Билла Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в Конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Минюст США сообщил о 254 массажистках из дела Эпштейна
01:39
 
В миреСШАНью-Йорк (город)АмерикаДональд ТрампДжеффри ЭпштейнГенри Киссинджер
 
 
