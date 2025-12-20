В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, хотя есть "Ивана Трамп" и "Иванка Трамп", "доктор Генри Киссинджер" и "Крис Эванс".

Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона.

В файле под названием "книга контактов" - фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками.

На букву Т есть "Трамп Блэйн" и "Трамп Роберт". Также в телефонной книге присутствуют "Трамп Ивана" и "Трамп Иванка", у президента США есть родные с такими именами.

Следом идет "Крис Такер". Другое известное совпадение - " Крис Эванс ", так же зовут исполнителя роли капитана Америка в популярной кинофраншизе.

Есть в списке "доктор Генри Киссинджер ", так звали бывшего госсекретаря США, у него была ученая степень по философии. Несколько раз встречается фамилия Кеннеди, которую носил один из бывших американских президентов.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении экс-президента США Билла Клинтона . В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в Конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.