В телефонной книге Эпштейна есть "капитан Америка", но нет Трампа

ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отсутствует в открытой части телефонной книги из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, хотя есть "Ивана Трамп" и "Иванка Трамп", "доктор Генри Киссинджер" и "Крис Эванс".
В файле под названием "книга контактов" - фотокопии листов с именами и фамилиями по алфавиту. Часть данных скрыта черными прямоугольниками.
На букву Т есть "Трамп Блэйн" и "Трамп Роберт". Также в телефонной книге присутствуют "Трамп Ивана" и "Трамп Иванка", у президента США есть родные с такими именами.
Следом идет "Крис Такер". Другое известное совпадение - "Крис Эванс", так же зовут исполнителя роли капитана Америка в популярной кинофраншизе.
Есть в списке "доктор Генри Киссинджер", так звали бывшего госсекретаря США, у него была ученая степень по философии. Несколько раз встречается фамилия Кеннеди, которую носил один из бывших американских президентов.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал закон о рассекречивании документов по делу Эпштейна, и подчеркнул важность проведения расследования в отношении экс-президента США Билла Клинтона. В ноябре глава комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер уже призывал Билла и Хиллари Клинтон прийти в Конгресс и дать показания о своих связях с Эпштейном.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.