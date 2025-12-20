В США обнародовали часть материалов дела Эпштейна

ВАШИНГТОН, 20 дек — РИА Новости. Минюст США обнародовал часть материалов дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, среди которых много фотографий с бывшим президентом Биллом Клинтоном.

"В связи с установленным Конгрессом сроком были предприняты все разумные усилия для проверки и редактирования личной информации, касающейся жертв и других частных лиц, а также для защиты конфиденциальных материалов от разглашения. Тем не менее, из-за большого объема информации этот веб-сайт может содержать информацию, которая непреднамеренно включает непубличную личную информацию или другой конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера", — говорится в сопроводительной заметке минюста.

Среди обнародованных материалов — многочисленные фотографии бывшего президента США Билла Клинтона, обнимающегося с девушками. На одной из них он сидит в кресле, обнимая девушку, чья рука обвита вокруг его шеи и лежит у него на плече. Другой опубликованный снимок показывает бывшего главу государства в худи с капюшоном, который прижимает к себе девушку. Во всех случаях лица предполагаемых жертв скрыты.

Минюст также представил фотографии Клинтона в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто и не позволяет установить пол. Кроме того, в материалах содержится фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

Среди опубликованных документов — фотография в рамке, на которой Эпштейн обнимает девушку, чье лицо скрыто, а также держит чек, выписанный нынешним президентом США Дональдом Трампом на его имя на сумму 22,5 тысячи долларов.

В материалах помимо этого фигурирует список из 254 "массажисток", чьи данные также скрыты.

Как выяснило РИА Новости, несмотря на закон, администрация Трампа оставила многие файлы в деле Эпштейна в нем полностью скрытыми. Среди возможных причин такого шага минюст ранее называл необходимость защиты жертв. Также по закону у администрации США осталось право утаивать данные дела Эпштейна, если на них изображается или содержится сексуальное насилие над детьми, физическое насилие или смерть, а также в случае, если обнародование может поставить под угрозу действующее федеральное расследование.

Однако в соответствии с законом, минюст США обязан письменно обосновать случаи нераскрытия данных, опубликовать обоснование в Федеральном реестре и представить их в Конгресс. Минюст на данный момент обоснований сокрытия данных не представил. В то же время власти обещают, что в ближайшие недели опубликуют больше данных из дела Эпштейна.

Демократы уже выразили недовольство тем, что многие данные остались скрыты. Лидер меньшинства в сенате Чак Шумер привел в пример один из документов, все 119 страниц которого были полностью скрыты, и потребовал этому обоснований.

Ранее лидер он пригрозил президенту страны Дональду Трампу серьезными последствиями за сокрытие документов по делу Эпштейна

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.